Furkan Korkmaz Parkelerden 4 Hafta Uzak Kalacak
15 dakika önce
NBA'de Philadelphia 76ers'ta oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz sağ dizinden ameliyat oldu.
NBA'de Philadelphia
76ers'ta oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz
sağ dizinden ameliyat oldu. Korkmaz'ın 4 hafta parkelerden uzak kalacağı ifade edildi.
NBA'de Doğu Konferansı ekiplerinden Philadelphia 76ers'ta forma giyen milli oyuncu Furkan Korkmaz, 12 Şubat'ta Boston Celtics
ile oynadığı karşılaşmada dizinden sakatlanmıştı. Sağ dizinde menisküs yırtığı tespit edilen Korkmaz ameliyat oldu. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 21 yaşındaki basketbolcunun 4 hafta parkelerden uzak kalacağı duyuruldu.
Philadelphia 76ers ile bu sezon 46 karşılaşmada görev alan Furkan, 5.8 sayı, 2.3 ribaund ve 1.1 asist ortalamaları ile oynadı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:33 Kaynak: İHA
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