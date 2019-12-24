Furkan Korkmaz sayı rekorunu kırdı - Son Dakika
Son Dakika Spor Furkan Korkmaz sayı rekorunu kırdı - Son Dakika Spor

Furkan Korkmaz sayı rekorunu kırdı

6 saat önce

NBA takımlarından Philadelphia Sixers'da forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Detroit Pistons karşısında parkede kaldığı 21 dakikada 21 sayı kaydederek, NBA kariyerindeki sayı rekoruna imza attı.

Furkan Korkmaz sayı rekorunu kırdı, System.String[]

NBA takımlarından Philadelphia Sixers'da forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Detroit Pistons karşısında parkede kaldığı 21 dakikada 21 sayı kaydederek, NBA kariyerindeki sayı rekoruna imza attı.


NBA'de heyecan, oynanan 11 mücadele ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia Sixers, deplasmanda Detroit Pistons'ı 109- 125'lik skorla mağlup etti. Bu müsabakada milli basketbolcu Furkan Korkmaz'dan da rekor geldi. Başarılı oyuncu, Pistons karşısında oyunda olduğu 21 dakikada 21 sayı, 4 ribaundluk performans göstererek, NBA kariyerindeki sayı rekorunu kırmış oldu.


NBA'de oynanan mücadelelerin toplu sonuçları şu şekilde:


Cleveland Cavaliers: 121 - Atlanta Hawks: 118


Detroit Pistons: 109 -Philadelphia 76ers: 125


Indiana Pacers: 120 - Toronto Raptors: 115


New York Knicks: 115 - Washington Wizards: 121


Orlando Magic: 103 - Chicago Bulls: 95


Miami Heat: 107 - Utah Jazz: 104


Memphis Grizzlies: 115 - San Antonio Spurs: 145


Phoenix Suns: 111 - Denver Nuggets: 113


Portland Trail Blazers: 94 - New Orleans Pelicans: 102


Sacramento Kings: 104 - Houston Rockets: 113


Golden State Warriors: 113 - Minnesota Timberwolves: 104 - İSTANBUL

Detroit Pistons, Furkan Korkmaz, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 10:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'tan VAR kayıtları için TFF'ye yazılı başvuru
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi 60 liralık kuponla altılı ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'dan kötü haber! Hafta sonu yok

Son Dakika Haberleri
16:40 Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: "Kayıplar, kararlılığımızı değiştirmeyecek" - Son Dakika Spor
16:37 Diyarbekirspor'da büyük kriz - Son Dakika Spor
16:37 Serhat Çetin yuvaya döndü - Son Dakika Spor
16:34 Mina'nın oğlundan sevindiren haber - Son Dakika Spor
16:34 Yusuf Yazıcı: "Geri çekilmek ve teslim olmak yok!" - Son Dakika Spor
16:20 Beşiktaş'tan VAR kayıtları için TFF'ye yazılı başvuru - Son Dakika Spor
15:06 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 16:51:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Furkan Korkmaz sayı rekorunu kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]