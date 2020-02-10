Furkan Korkmaz yine alev aldı! Bu kez 31 sayı - Son Dakika
Son Dakika Spor Furkan Korkmaz yine alev aldı! Bu kez 31 sayı - Son Dakika Spor

Furkan Korkmaz yine alev aldı! Bu kez 31 sayı

7 saat önce

NBA'de Philadelphia 76ers, Chicago Bulls'u 118-111 mağlup ederken; önceki gün harika performansla kariyer rekoru kıran milli basketbolcu Furkan Korkmaz bir kez daha geceye damga vurdu.

Furkan Korkmaz yine alev aldı! Bu kez 31 sayı, System.String[]

NBA'de Philadelphia 76ers, Chicago Bulls'u 118-111 mağlup ederken; önceki gün harika performansla kariyer rekoru kıran milli basketbolcu Furkan Korkmaz bir kez daha geceye damga vurdu.


Philadelphia 76ers'ın Memphis Grizzlies'i 119-107 yendiği maçta 34 sayı atarak kariyer rekoru kıran Furkan Korkmaz, bu sabaha karşı Chicago Bulls maçında yıldızlaştı. Milli basketbolcu kenardan gelip 31 sayı attı. 31 dakika 33 saniye süre alan Furkan Korkmaz, 17'de 12 ikilik ve 11'de 6 üçlük performansıyla 31 sayı kaydetti.



?????? Furkan Korkmaz durdurulamıyor;


31 SAYI | 5 REB | 2 AST


Memphis Grizzlies, Furkan Korkmaz, Chicago Bulls, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:12 
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