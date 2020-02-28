Furkan Korkmazlı Philadelphia 76ers, New York Knicks'i 115-106 mağlup etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Furkan Korkmazlı Philadelphia 76ers, New York Knicks'i 115-106 mağlup etti - Son Dakika Spor

Furkan Korkmazlı Philadelphia 76ers, New York Knicks'i 115-106 mağlup etti

7 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 11 sayı attığı karşılaşmada evinde New York Knicks'i 115-106 yendi.

Furkan Korkmazlı Philadelphia 76ers, New York Knicks'i 115-106 mağlup etti, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 11 sayı attığı karşılaşmada evinde New York Knicks'i 115-106 yendi.

NBA'e 4 karşılaşmayla devam edildi. 76ers'in Knicks'i 9 sayı farkla mağlup ettiği maçta Tobias Harris 34, Shake Milton 19 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz takımına 11 sayı, 2 asist ve 1 ribauntluk katkıda bulundu.

Knicks'te 30 sayı ve 10 ribauntla "double double" yapan Julius Randle'ın performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Lakers'tan üst üste 7. galibiyet

Los Angeles Lakers, deplasmanda Golden State Warriors'ı 116-86 mağlup ederek üst üste 7. galibiyetini aldı.

Konuk ekibi galibiyete 23 sayı, 6 ribauntla oynayan Anthony Davis ve 18 sayı, 3 ribaunt üreten Kyle Kuzma taşıdı.

Üst üste 8. mağlubiyetini alan Warriors'ta ise Eric Paschall 23 sayı ile oynadı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers- New York Knicks: 115-106

Oklahoma City Thunder- Sacramento Kings: 112-108

Indiana Pacers- Portland Trail Blazers: 106-100

Golden State Warriors- Los Angeles Lakers: 86-116

New York Knicks, Furkan Korkmaz, Philadelphia, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 09:48 Kaynak: AA
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