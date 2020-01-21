Furkan Kormaz: "Larkin'in oyunculuğunu tartışmamıza gerek yok..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Furkan Kormaz: 'Larkin'in oyunculuğunu tartışmamıza gerek yok...' - Son Dakika Spor

Furkan Kormaz: "Larkin'in oyunculuğunu tartışmamıza gerek yok..."

6 saat önce

Uruguay ve Çekya ile beraber B Grubu'nda yer alan milli takımın önemli parçalarından Furkan, "Tabii ki zor olacak çünkü çok güçlü rakiplerle oynamamız gerekiyor.

Furkan Kormaz:

Uruguay ve Çekya ile beraber B Grubu'nda yer alan milli takımın önemli parçalarından Furkan, "Tabii ki zor olacak çünkü çok güçlü rakiplerle oynamamız gerekiyor. Bazı şeyleri başarmamız için zor yollardan geçmemiz gerekiyor ve Kanada'daki maçlar da böyle olacak. Milli takım olarak maçları kazanmak ve kaybetmek bizim elimizde. Çünkü çok yetenekli bir ekibiz ve çok yetenekli bir jenerasyona sahibiz. Sadece bunu sahaya aynı şekilde yansıtmamız ve aynı motivasyonla oynamamız gerekiyor. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapacağından şüphem yok. Kanada'da kendimiz gibi oynarsak ve kendi kimliğimizi sahaya yansıtabilirsek oradan başarılı bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.


22 yaşındaki basketbolcu, A Milli Takım'da oynaması gündemde olan Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin hakkında ise "Larkin'in oyunculuğunu tartışmamıza gerek yok. Son birkaç yıldır bence Avrupa'da en dominant performansını sergiliyor. Duyduğum kadarıyla da çok iyi bir karakter. Bazen o kimyayı yakalamanız anlamında çok iyi bir basketbolcu olmanız yetmiyor. Tabii ki bu federasyonun antrenörlerinin ve (A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü) Ufuk ağabeyin vereceği bir karar. Onlar ne karar verirse biz buna saygı duymak zorundayız ama Shane Larkin'in oyunculuğunu konuşmamıza gerek yok." yorumunu yaptı.


Uruguay, Kanada, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:02 
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