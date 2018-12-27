Son Dakika Haberleri: Furkan Savaşı'nın Şehitleri Gazze'de Anıldı

Furkan Savaşı'nın Şehitleri Gazze'de Anıldı

44 dakika önce

İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye 2008 yılının son günlerinde Dökme Kurşun Operasyonu adıyla başlattığı, Filistinlilerin ise Furkan Savaşı olarak isimlendirdiği saldırının şehitleri anıldı.

Furkan Savaşı'nın Şehitleri Gazze'de Anıldı, System.String[]
İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye 2008 yılının son günlerinde Dökme Kurşun Operasyonu adıyla başlattığı, Filistinlilerin ise Furkan Savaşı olarak isimlendirdiği saldırının şehitleri anıldı.

İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı tarafından Gazze'deki spor salonunda düzenlenen anma törenine dini ve siyasi yetkililerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Törende, İsrail'in 22 gün devam eden saldırıları sırasında, dönemin İçişleri Bakanı Said Sıyam başta olmak üzere bakanlık bünyesinde hayatını kaybedenlerin görüntülerinin yer aldığı slayt gösterimi yapıldı.

Anma töreninde ayrıca Gazzeli çocuklardan oluşan koro, marşlar söyledi.

Gazze'deki Güvenlik Güçleri Genel Müdürü Tevfik Ebu Naim, İsrail'in uyguladığı saldırılar, abluka ve yıkıma rağmen İçişleri Bakanlığının, Filistin direnişinin savunucusu vatan ve vatandaşın koruyucusu olarak kalacağını söyledi.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye de "Furkan Savaşı, gayet net bir sahne idi. 10 yıl önce tam da bugün bizi yok etmek istediler. Bu, varlığımız, halkımız ve direnişimiz aleyhinde bir komploydu." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına da değinen Hayye, şunları söyledi:

"Filistinliler, Filistin meselesinin tasfiye edilmeye çalışıldığı zor bir dönemden geçiyor. Filistinli mülteciler vatanlarına dönünceye ve topraklar özgürlüğüne kavuşana kadar direniş güçleri, bu toprakları korumaya devam edecek."

Filistin ulusal birliğinin ve gruplar arasında bölünmüşlüğün sona erdirilmesinin önemine dikkati çeken Hayye, Filistin yönetiminin, ulusal birlik hükümetini kurma çalışmalarına başlamasının yanı sıra Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) liderlik çerçevesinin belirlenmesi ve seçimler için çağrı yapılması gerektiğini söyledi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne, 27 Aralık 2008'de başlattığı ve 18 Ocak 2009'da sonlanan saldırılarına "Dökme Kurşun Operasyonu" ismini vermiş, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise bu operasyonu hakla batılın mücadelesi olarak gördüğü için "Furkan Savaşı" olarak adlandırmıştı.

İsrail'in saldırılarında 213'ü kadın, 412'si çocuk, bin 436 Filistinli hayatını kaybederken 5 bin 400 kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:02 Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel
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