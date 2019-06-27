Furkan Soyalp Başakşehir'de
7 dakika önce
Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan Furkan Soyalp'i kadrosuna katıyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:36 Kaynak: DHA
Medipol Başakşehir, Bursaspor'dan Furkan Soyalp'i kadrosuna katıyor.
Yeşil beyazlı kulüple sözleşmesi bittiği için bonservis bedeli ödenmeyecek 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bugün Başakşehir ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
- İstanbul
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