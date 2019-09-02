Son Dakika Haberleri: Furkan Soyalp Gazişehir Gaziantep'te
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Furkan Soyalp Gazişehir Gaziantep'te

9 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Başakşehir forması giyen Furkan Soyalp'i bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.

Furkan Soyalp Gazişehir Gaziantep'te, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Başakşehir forması giyen Furkan Soyalp'i bir yıllık kiralık olarak kadrosuna kattı.


Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, Başakşehir takımında forma giyen Furkan Soyalp ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Furkan Soyalp, Başkanımız Adil Sani Konukoğlu'nun da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Furkan Soyalp'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Başakşehir, Gaziantep, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 05:58 Kaynak: İHA
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