Son Dakika Haberleri: Furkan Soyalp'tan Bursaspor'a veda
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Furkan Soyalp'tan Bursaspor'a veda

1 saat önce

Bursaspor ile sözleşmesi sona eren genç futbolcu Furkan Soyalp, sosyal medya üzerinden veda mesajı yayınladı.

Furkan Soyalp'tan Bursaspor'a veda, System.String[]
Bursaspor ile sözleşmesi sona eren genç futbolcu Furkan Soyalp, sosyal medya üzerinden veda mesajı yayınladı.

Yeşil-beyazlı takımda yaprak dökümleri devam ediyor. Bursaspor ile sözleşmesi sona eren Furkan Soyalp, sosyal medya üzerinden veda mesajı yayınladı. Soyalp, "14 yaşında transfer olduğum Bursaspor altyapısına gelirken bu şehrin bir gün evim olacağını, bu şehrin insanlarının bir gün benim ailem olacağını bilemezdim. Vakıfköy Tesisleri'nde kendi ailemden uzak başka bir şehirde bilinmez, yeni bir maceraya başlamıştım. Altyapının çeşitli yaş gruplarında birbirinden farklı hatırası olan şampiyonluklar yaşadık. Bursaspor ismini her zaman zirvede tutmaya çalıştık. Altyapıdan çıkıp ilk profesyonel sözleşmemi imzalarken ki heyecanımı ve mutluluğumu şu an bu satırları yazarken bile hatırlıyorum. A takıma yükseldikten sonra hocalarımın süre verdiği maçlarda Bursaspor forması için her zaman elimden gelenin en iyisini yapma gayreti gösterdim. Unutulmaz anlarda ve maçlarda terlettiğim şanlı Bursaspor formasını her zaman onurla ve gururla taşıdım. Takımda, kulüpte ve şehirde her biri birbirinden kıymetli çok güzel dostluklarım, arkadaşlıklarım oldu. Geçen hafta sona eren sezonu hiçbirimizin istemediği bir noktada tamamladık. Bu istenmeyen durum için ben, şahsım adına tüm taraftarlarımızdan ve büyük Bursaspor camiasından özür diliyorum" dedi.

"Bursaspor'un büyük taraftarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

Sözleşmesini tamamladığını ifade eden Soyalp, "Beni çocuk yaşta Ankara'dan alıp buralara getiren Vakıfköy'deki ve A Takım'daki hocalarıma, teknik ve idari kadroya, kulüp emekçilerimize, yöneticilerimize, başkanlarımıza, basın mensuplarına, Bursa şehrinde üzerimde emeği olan herkese, son olarakta iyi günde kötü günde her zaman yanımda olan ve beni her zaman bu şehrin bir evladı olarak gören Bursaspor'un büyük taraftarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Benden yana helal olan hakkınızı siz de helal edin, sevgiyle" diye konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:46 Kaynak: İHA
Bursaspor, Spor
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