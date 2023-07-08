Furkan Subaşı: Türkiye'de Lüks Araç Üretimi Mümkün Olabilir - Son Dakika
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Furkan Subaşı: Türkiye'de Lüks Araç Üretimi Mümkün Olabilir

Furkan Subaşı: Türkiye'de Lüks Araç Üretimi Mümkün Olabilir

08.07.2023 16:24

Furkan Subaşı, lüks araç sektöründe yaptığı girişimlerle adından söz ettiriyor. Subaşı, lüks araçları sanat eserleri olarak tanımlayarak Türkiye'de üretilebileceğini belirtiyor. Pandemi ve dünya genelindeki zorluklar nedeniyle 0 km araç tedariğinin uzun süreli olarak zor olacağını ifade eden Subaşı, İstanbul, Muğla ve Adıyaman'da birçok girişimde bulunarak son tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamıştır. Aynı zamanda aktif siyasetle de uğraşan Subaşı, İstanbul Arnavutköy'de ikamet etmektedir.

Furkan Subaşı, 1999 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa'da dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kamu yönetimi eğitimi bitirdi. Furkan Subaşı, 0 km lüks araç sektöründe yaptığı girişimler sayesinde isminden sıkça söz ettiriyor.

"ÜLKEMİZDE LÜKS ARAÇ ÜRETİMİ MEVCUT OLABİLİR"

Lüks araçları sanat eserleri olarak tanımlayan Subaşı, "insanlar için bir yaşam biçimi" diye biçimlendiriyor. Girişimci Subaşı, 0 km araç tedariğinin pandemi ve dünyanın girdiği girdap (olumsuz savaş, pandemi, parça ve araç materyali yetersizliği) yüzünden uzun süre daha 0 KM araç tedariği zorluğu tüm dünya yaşayacağını belirtti. Lüks araçların Türkiye'de üretilebileceğini söyleyen Subaşı "Dış siyasal girişimler sayesinde lüks araçların Türkiye'de süper sport tabiri yapılan lüks araçların ülkemizde üretimi mevcut olabilir" dedi. Subaşı, İstanbul, Muğla, Adıyaman'da 0 KM araç temin için bir çok girişimi yapmış ve son tüketicilerin ihtiyaçlarını gidermiştir.

Furkan Subaşı, aynı zamanda aktif siyaset ile uğraşmakta, İstanbul Arnavutköy'de ikamet etmektedir.

Furkan Subaşı kimdir?
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