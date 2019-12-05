Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul tahliye edildi

Bolu F Tipi Cezaevi'nde 22 ay tutuklu kalan Furkan Vakfı kurucusu Alparslan Kuytul tahliye edildi. Furkan Vakfı'nın resmi sitesinden yapılan duyuruda "22 aydır Bolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Alparslan Kuytul Hocaefendi, 'Suç Örgütü Kurmak ve Nitelikli Dolandırıcılık' iddiasıyla yargılandığı 4. Ağır ceza mahkemesinden bugün tahliye edildi" denildi.



8 Şubat 2018'de tutuklanan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul, temmuz ayında da 'terör örgütlerine destek vermek" suçlamasıyla hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yeni bir dava açıldı.