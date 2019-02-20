Son Dakika Haberleri: Furkan Yaman'la Neden Ayrıldınız (Yalan Söylersen Ölersin) W/ Bilge Su Işık

Furkan Yaman'la Neden Ayrıldınız (Yalan Söylersen Ölersin) W/ Bilge Su Işık

1 saat önce

Ben Enes Batur, Yalan Makinası Yalan Söylersen Ölersin Serisinde Bilge Su Işık 'ı sorguladım oda beni sorguladı söylediği yalanlar gün yüzüne çıktı yalancı mı yoksa doğru dürüst bir insan mı ' Furkan Yaman ile Neden Ayrıldınız ', güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

Ben Enes Batur, Yalan Makinası Yalan Söylersen Ölersin Serisinde Bilge Su Işık 'ı sorguladım oda beni sorguladı söylediği yalanlar gün yüzüne çıktı yalancı mı yoksa doğru dürüst bir insan mı ' Furkan Yaman ile Neden Ayrıldınız ', güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 07:39 Kaynak: Youtube

Enes Batur, Furkan Yaman, Genel
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