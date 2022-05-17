FURKAN YAZICIOĞLU: SORUŞTURMANIN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, babasının da yakın koruması olan Erol Yıldız'ın ölümüyle ilgili süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Şu aşama itibarıyla şüpheli bir durum görünmüyor ama savcılık soruşturmasının tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Bir dönem Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını yapan ve 23 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 19 kişinin yargılandığı davada tanıklık yapacak olan polis memuru Erol Yıldız, dün, Ankara'da, iterek çalıştırmak istediği otomobilin altında kalıp hayatını kaybetti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, kendisinin de tanıdığı Erol Yıldız'ın yıllarca babasına yakın korumalık yaptığını belirterek, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Olayı duyunca çok üzüldüm. 5-6 sene babamın yakın korumalığını yapmıştı ve o nedenle çocukluğum onlarla geçmişti. 23 Mayıs'ta görülecek davadaki bir şüphelinin soruşturma aşamasında verdiği ve iddianameye de giren bazı iddialar üzerine Erol Ağabeyin tanıklığı istenmişti. Erol Ağabeyin vefatıyla ilgili şu aşama itibarıyla şüpheli bir durum görünmüyor ama savcılık soruşturmasının tamamlanmasını bekliyoruz. Süreci takip ediyoruz" diye konuştu.