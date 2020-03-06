Furkanlı Philadelphia 76ers deplasmanda kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Furkanlı Philadelphia 76ers deplasmanda kazandı - Son Dakika Spor

Furkanlı Philadelphia 76ers deplasmanda kazandı

6 saat önce

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Philadelphia 76ers, deplasmanda Sacramento Kings'i 125-108 yendi.

Furkanlı Philadelphia 76ers deplasmanda kazandı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Philadelphia 76ers, deplasmanda Sacramento Kings'i 125-108 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, rakibini 17 sayı farkla mağlup ederek bu sezon 38. galibiyetini elde etti.

Konuk takımda 28 sayı, 14 ribaunt, 3 asistle "double double" yapan Tobias Harris, maçın en skorer ismi oldu. Shake Milton 20, Al Horford 18 sayıyla oynarken, 24 dakika süre alan Furkan Korkmaz 7 sayı, 1 ribaunt, 3 asistlik performans sergiledi.

Kings'te ise De'Aaron Fox 23, Buddy Hield 22, Harrison Barnes 15 sayıyla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets- Denver Nuggets: 112-114

Houston Rockets- Los Angeles Clippers: 105-120

Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 108-125

Golden State Warriors- Toronto Raptors: 113-121

Sacramento Kings, Philadelphia, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:48 Kaynak: AA
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