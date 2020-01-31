Furkanlı Philadelphia, deplasmanda Atlanta'ya mağlup - Son Dakika
Son Dakika Spor Furkanlı Philadelphia, deplasmanda Atlanta'ya mağlup - Son Dakika Spor

Furkanlı Philadelphia, deplasmanda Atlanta'ya mağlup

6 saat önce

NBA'de Atlanta Hawks, State Farm Arena'da karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers'ı 127-117 mağlup etti.

Furkanlı Philadelphia, deplasmanda Atlanta'ya mağlup, System.String[]

NBA'de Atlanta Hawks, State Farm Arena'da karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers'ı 127-117 mağlup etti. Philadelphia'da milli basketbolcu Furkan Korkmaz 1 ribaund, 1 asist üretti. Atlanta'da ise Trae Young 39 sayı, 18 asist ile yıldızlaştı.


NBA'de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda karşılaştığı Atlanta Hawks'a 127-117'lik skorla mağlup oldu. Ligde 13. galibiyetini elde eden Atlanta'da Trae Young 39 sayı, 18 asist ve 6 ribaund ile yıldızlaşırken, John Collins 17 sayı, 20 ribaund ve Damian Jones 14 sayı, 7 ribaund ile oynadı. Bu sezonki 18. mağlubiyetini alan Philadelphia'da ise Ben Simmons 31 sayı, 6 ribaund, Shake Milton 27 sayı, 6 asist ve Joel Embiid 21 sayı, 14 ribaund ile takımına katkıda bulundu. Furkan da 21 dakika süre aldığı karşılaşmada 1 ribaund, 1 asist üretti.


NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:


Washington Wizards: 121 - Charlotte Hornets: 107


Cleveland Cavaliers: 109 - Toronto Raptors: 115


Atlanta Hawks: 127 - Philadelphia 76ers: 117


Boston Celtics: 119 - Golden State Warriors: 104


Los Angeles Clippers: 103 - Sacramento Kings: 124


Denver Nuggets: 106 - Utah Jazz: 100 - İSTANBUL

Furkan Korkmaz, Atlanta Hawks, Philadelphia, Atlanta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş, Orkan Çınar'ın sözleşmesini feshedildi
İstanbulspor, Allahyar'ın sözleşmesini feshetti! Allahyar F.Bahçe'ye döndü Steven Nzonzi'nin sözleşmesi feshedildi Trabzonspor, Manuel Da Costa'yla görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 17:07:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Furkanlı Philadelphia, deplasmanda Atlanta'ya mağlup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]