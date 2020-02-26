Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu Sıfır Atık Belgesi aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu Sıfır Atık Belgesi aldı - Son Dakika

Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu Sıfır Atık Belgesi aldı

6 saat önce

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında yer alan eğitim kurumları arasından, atıkların ayrı toplanması ve geri dönüşüme gönderilmesi yönünde yapılan çalışmalarda Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu 1 Numaralı Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu Sıfır Atık Belgesi aldı, System.String[]

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında yer alan eğitim kurumları arasından, atıkların ayrı toplanması ve geri dönüşüme gönderilmesi yönünde yapılan çalışmalarda Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu 1 Numaralı Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.


Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında yer alan eğitim kurumları arasından, atıkların ayrı toplanması ve geri dönüşüme gönderilmesi yönünde yapılan çalışmaları neticesinde; 1 Numaralı Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi Çorlu ilçesinde bulunan Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu almaya hak kazandı. Okul Müdürüne Sıfır Atık Belgesi Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu tarafından, Çorlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürünün katılımlarıyla takdim edildi. - TEKİRDAĞ

Çorlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsten karantinaya alınan vatandaş, canlı yayına bağlandı
Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ayça Pars, örgüt yapısını anlattı: Yayına çıkacakların iç çamaşırı giymesini istemiyordu Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı Son dakika: İran'daki depremin vurduğu Van'da can kaybı 10'a yükseldi

Son Dakika Haberleri
15:41 Sanat Koleksiyoneri Osman Çarmıklı toplantı sonrası görüntülendi
15:41 'Tam Kafadan' YouTube'dan sonra beyazperde'de yerini alıyor
15:41 Rock mekanında piyano konseri verdi
15:41 O Ses Türkiye yarışmacısı Anıl Şimşek 4 ayda bakın kaç kilo verdi
15:41 Volkan Konak, Elvis Presley'in koleksiyonundan aldığı klasik otomobilinİ yeniletti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 16:10:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Furtuni ve İsak Pinhas Ortaokulu Sıfır Atık Belgesi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]