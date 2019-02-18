Fury'den 80 Milyon Sterlinlik Anlaşma!
1 saat önce
Anlaşma Deontay Wilder ile yapılacak tekrar maçını da kapsıyor.
Anlaşma Deontay Wilder ile yapılacak tekrar maçını da kapsıyor. İngiliz sporcu, eski yayın haklarını elinde bulunduran Amerikan şirketiyle masaya oturacak. Fury
'nin, yenilgisiz boksör Anthony Joshua
ile de maç yapacağı konuşuluyor.
Yayıncıların Wilder, Fury ve Joshua'nın maç yapması için saha sık bir araya geleceği ifade ediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:00
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