Son Dakika Haberleri: Fury'den 80 Milyon Sterlinlik Anlaşma!

Fury'den 80 Milyon Sterlinlik Anlaşma!

1 saat önce

Anlaşma Deontay Wilder ile yapılacak tekrar maçını da kapsıyor.

Fury'den 80 Milyon Sterlinlik Anlaşma!, System.String[]
Anlaşma Deontay Wilder ile yapılacak tekrar maçını da kapsıyor. İngiliz sporcu, eski yayın haklarını elinde bulunduran Amerikan şirketiyle masaya oturacak.

Fury'nin, yenilgisiz boksör Anthony Joshua ile de maç yapacağı konuşuluyor.

Yayıncıların Wilder, Fury ve Joshua'nın maç yapması için saha sık bir araya geleceği ifade ediliyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:00 

Fury, Güncel
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