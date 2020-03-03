Fury ile Wilder 3. kez ringe çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fury ile Wilder 3. kez ringe çıkacak - Son Dakika Spor

Fury ile Wilder 3. kez ringe çıkacak

6 saat önce

Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri için 3. defa karşılaşacak.

Fury ile Wilder 3. kez ringe çıkacak, System.String[]

Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri için 3. defa karşılaşacak.

İki boksör, 2 Aralık 2018'de berabere biten ilk ve 23 Şubat'ta Fury'nin 7. rauntta teknik nakavtla kazandığı ikinci müsabakadan sonra, bir kez daha ringe çıkacak.

Fury'nin menajerlerinden Bob Arum, üçüncü müsabakanın gerçekleştirileceğini ABD basınına doğruladı. Wilder'ın, anlaşmalarında yer alan, "Rövanşı kaybeden taraf, 30 gün içinde yeniden maça çıkma talebinde bulunabilir." maddesini devreye soktuğunu belirten Arum, "Şimdilik 18 Temmuz'un en uygun tarih olduğuna dair Wilder'ın takımıyla uzlaştık." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki Fury'nin kariyerinde 30 galibiyet, 1 beraberlik bulunuyor. 44 maçta 42 galibiyet, 1 beraberlik elde eden 34 yaşındaki Wilder ise kariyerinin ilk yenilgisini Fury'ye karşı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Tyson Fury, Fury, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Son Dakika: ABD, Türkiye'ye mühimmat desteği vermek istiyor Son dakika: Fed'in faiz kararı sonrası dolar sert düştü ABD'li Senatör Graham, İdlib'de "uçuşa yasak bölge" çağrısını yineledi

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 22:02:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fury ile Wilder 3. kez ringe çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]