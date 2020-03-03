Fury ile Wilder 3. kez ringe çıkacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Fury ile Wilder 3. kez ringe çıkacak - Son Dakika Spor

Fury ile Wilder 3. kez ringe çıkacak

6 saat önce

İlk olarak 2 Aralık 2018'de berabere biten maçta karşı karşıya gelen iki boksör, 23 Şubat'ta Tyson Fury'nin 7. rauntta teknik nakavtla kazandığı ikinci müsabakadan sonra, bir kez daha ringe çıkacak.

Fury ile Wilder 3. kez ringe çıkacak, System.String[]

İlk olarak 2 Aralık 2018'de berabere biten maçta karşı karşıya gelen iki boksör, 23 Şubat'ta Tyson Fury'nin 7. rauntta teknik nakavtla kazandığı ikinci müsabakadan sonra, bir kez daha ringe çıkacak.


Fury'nin menajerlerinden Bob Arum, üçüncü müsabakanın gerçekleştirileceğini ABD basınına doğruladı. Wilder'ın, anlaşmalarında yer alan, "Rövanşı kaybeden taraf, 30 gün içinde yeniden maça çıkma talebinde bulunabilir." maddesini devreye soktuğunu belirten Arum, "Şimdilik 18 Temmuz'un en uygun tarih olduğuna dair Wilder'ın takımıyla uzlaştık." ifadelerini kullandı.


31 yaşındaki Fury'nin kariyerinde 30 galibiyet, 1 beraberlik bulunuyor. 44 maçta 42 galibiyet, 1 beraberlik elde eden 34 yaşındaki Wilder ise kariyerinin ilk yenilgisini Tyson Fury'ye karşı aldı.


Tyson Fury, Aralık, Fury, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Veda konuşması yapan Ersun Yanal: Ali Koç'a bir düzen var
Gustavo'dan Ersun Yanal'ın gidişine çarpıcı yorum: Üzerimize düşen sorumluluğu itiraf etmeliyiz Kurayı yorumlayan Şenol Güneş: Kimin çıktığı önemli değil, bizim oynayacağımız oyun önemli Maçın başında korkutan sakatlık! Falette ambulansla hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 23:33:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fury ile Wilder 3. kez ringe çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]