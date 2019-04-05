Fusion 360 Projesi Uygulamaları Eğitici Eğitimi

Safranbolu Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Teknik Destek Programı kapsamında kabul edilen "FUSİON 360 Projesi Uygulamaları Eğitici Eğitimi" tamamlandı.

Safranbolu Ahi Evran Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) 2018 Teknik Destek Programı kapsamında kabul edilen "FUSİON 360 Projesi Uygulamaları Eğitici Eğitimi" tamamlandı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, teknoloji çağında olunduğunu söyledi.



Çağın içerisine bakıldığında bir teknolojik gelişmenin çok kısa süre içerisinde diğer bir teknolojik gelişmeyi eskittiğinin görüldüğünü ifade eden Gümüş, şöyle devam etti:



"Bu nedenle bu kadar hızlı değişen ve gelişen bir teknolojik çağda geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bu çağa uygun hale getirmek durumundayız. Dünyada pek çok ülkenin teknolojisiyle rekabet edebilmemiz için gençlerimizin teknolojik donanıma sahip olması gerekiyor. Bu bağlamda bizler diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak önce öğretmenlerimize, öğretmenlerimiz aracılığı ile de çocuklarımıza aktararak öğrencilerimizin analitik düşünme yeteneğini, motor becerilerinin geliştirilmesi ve dünyayla rekabet edebilecek donanıma sahip olmalarını sağlayacağız. Bu sayede öğrencilerimiz; üreten, ekonomik ve sosyal gelişmelere katkı sağlayan, 21. yüzyıl becerilerine sahip, düşünen, sorgulayan, araştıran ve buluş yapabilen bireyler olarak yetiştirilecektir." diye konuştu.



Konuşmanın ardından katılımcılara sertifikalar verildi.

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