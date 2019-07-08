Futbol: 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası

Futbolda 2018-2019 sezonu 14 Yaş Altı Türkiye
Şampiyonası final müsabakaları, Kastamonu
'da yapıldı.
Gazi Stadı'nda iki gün süren final müsabakalarında, 4 takım mücadele etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor
takımı Türkiye şampiyonu olurken, Sakaryaspor
Gençlik Spor Kulübü ikinci, Trabzon
'dan Hekimoğlu Doğanspor üçüncü, Batman
TEİAŞ Gençlik Spor Kulübü de dördüncü sırayı aldı.
Takımlara kupa ile madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu
İcra Kurulu Üyesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu
Başkanı Ali Düşmez, Eski Gençlik ve Spor Bakanı Murat Başesgioğlu
, Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak tarafından takdim edildi.
Ali Düşmez, törende yaptığı konuşmada, 14 yaş altı müsabakalarına yaklaşık bin 300 takımın katıldığını söyledi.
Tüm takımları kutlayan Düşmez, "Önce tüm takımları, ardından ilk dörde kalanları, son olarak da final oynayan takımları kutluyorum. Sporun güzelliği bu. Bir mücadele oluyor ve biri yeniyor, biri de yeniliyor. Centilmenliği, dostluğu, insanlığı, adamlığı, dürüstlüğü bırakmamak lazım. Spora yakışır değerlerle mücadele ettiğiniz için Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanı ve yönetimi adına hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kastamonu'da çok güzel bir tablo ile karşılaştığını anlatan Düşmez, "Hem tribünde hem de sahada bu güzellikleri yaşadım. Yaşları daha ufak olmasına rağmen bizlere fair-play anlamında çok güzel örnekler verdiler. Sportif başarılarının yanı sıra bu güzel tablo için kendilerine teşekkür ediyorum. Sizler bu güzel tabloları bize yaşatın ki özellikle altyapılara bu ve benzeri hizmetleri daha fazla yapalım." ifadelerini kullandı.