Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu
30 dakika önce
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur A Grubu ikinci maçında Avusturya ile 0-0 berabere kaldı.
17 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı, Elit Tur A Grubu ikinci maçında Avusturya
ile 0-0 berabere kaldı. Antalya
'nın Manavgat
ilçesindeki Arslan Zeki Demirci
Spor Tesisleri'nde düzenlenen mücadele golsüz sona erdi.
Grubun diğer maçında ise İtalya
, Romanya
'yı 3-0 yendi.
İkinci karşılaşmalar sonunda 1 puanı bulunan Türkiye
, 3. sırada kaldı. İtalya 6 puanla liderliğini sürdürürken, Avusturya 4 puanla 2'nci, puansız Romanya da son sırada yer alıyor.
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa
Şampiyonası Elit Tur A Grubu 3. maçında ise 26 Mart Salı günü Romanya ile karşılaşacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:58 Kaynak: AA
Emre Belözoğlu: Böyle Maçları Kazanamadığımız İçin Turnuvalara Gidemedik
Messi'nin Kabus Gecesi! Hem Yenildiler Hem Sakatlandı
Türkiye Mağlubiyeti Sonrası Arnavutluk'un Hocası Panucci Gönderildi
Alexandra Stan'den Fenerbahçe'nin Kampanyasına Destek