Son Dakika Haberleri: Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu

Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu

30 dakika önce

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur A Grubu ikinci maçında Avusturya ile 0-0 berabere kaldı.

Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu, System.String[]
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur A Grubu ikinci maçında Avusturya ile 0-0 berabere kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde düzenlenen mücadele golsüz sona erdi.

Grubun diğer maçında ise İtalya, Romanya'yı 3-0 yendi.

İkinci karşılaşmalar sonunda 1 puanı bulunan Türkiye, 3. sırada kaldı. İtalya 6 puanla liderliğini sürdürürken, Avusturya 4 puanla 2'nci, puansız Romanya da son sırada yer alıyor.

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur A Grubu 3. maçında ise 26 Mart Salı günü Romanya ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:58 Kaynak: AA

Avusturya, Avrupa, Futbol, Spor
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