Son Dakika Haberleri: Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu

Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu

10 dakika önce

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur A Grubu'ndaki son maçında Romanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Futbol: 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu, System.String[]
17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Tur A Grubu'ndaki son maçında Romanya'ya 3-1 mağlup oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde düzenlenen elit tur maçlarında, Türkiye 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Romanya ile karşılaştı.

İsveç Futbol Federasyonundan hakem Kaspar Sjöberg'in yönettiği karşılaşmada, Türkiye 45+1. dakikada Ianis Stoica, 78 ve 88. dakikalarda Louis Munteanu'nun attığı gollerle Romanya'ya 3-1 mağlup oldu. Milli takımın tek golünü 52. dakikada Polat Abay kaydetti.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Muhammet Akpınar'ın kırmızı kart görmesiyle milli takım, 82 dakika 10 kişi mücadele etti.

Gruptaki diğer maçta ise İtalya, Avusturya'yı 4-1 yendi.


17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Tur A Grubu maçlarında, İtalya'ya 2-0 yenilirken, Avusturya ile 0-0 berabere kalmıştı.

Grubu 9 puanla lider tamamlayan İtalya, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hak kazandı. Milli takım ise grubunu 4. sırada tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:01 Kaynak: AA

Spor
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