Futbol: 17 yaş altı kızlar hazırlık maçı - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: 17 yaş altı kızlar hazırlık maçı - Son Dakika Spor

Futbol: 17 yaş altı kızlar hazırlık maçı

6 saat önce

Antalya'da oynanan hazırlık maçında Slovakya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Rusya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nı 2-1 yendi.

Antalya'da oynanan hazırlık maçında Slovakya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Rusya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nı 2-1 yendi.

Kamp çalışmalarını Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Rusya ve Slovakya'nın 17 yaş altı milli takımları Kaya Palazzo Futbol Sahası'nda karşılaştı.

Slovakya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, rakibini 2-1 mağlup etti.

Futbol: 17 yaş altı kızlar hazırlık maçı

Slovakya, Futbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:45 Kaynak: AA
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