Futbol: 17 yaş altı kızlar hazırlık maçı

Antalya'da oynanan hazırlık maçında Slovakya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Rusya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nı 2-1 yendi.

Kamp çalışmalarını Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Rusya ve Slovakya'nın 17 yaş altı milli takımları Kaya Palazzo Futbol Sahası'nda karşılaştı.

Slovakya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, rakibini 2-1 mağlup etti.