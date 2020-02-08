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Futbol: 17 yaş altı kızlar hazırlık maçı
6 saat önce
Antalya'da oynanan hazırlık maçında Slovakya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Rusya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nı 2-1 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:45 Kaynak: AA
Antalya'da oynanan hazırlık maçında Slovakya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Rusya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nı 2-1 yendi.
Kamp çalışmalarını Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Rusya ve Slovakya'nın 17 yaş altı milli takımları Kaya Palazzo Futbol Sahası'nda karşılaştı.
Slovakya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, rakibini 2-1 mağlup etti.
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