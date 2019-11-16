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Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

6 saat önce

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup'taki ikinci maçında Karadağ'ı 2-1 yendi.

Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu, System.String[]

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 1. Grup'taki ikinci maçında Karadağ'ı 2-1 yendi.


Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Tesisleri'nde yapılan karşılaşmayı, Fransız hakem Jerome Brisard yönetti.


Ay-yıldızlı ekip, 11. dakikada Muhammet Arslantaş ve 53. dakikada Ali Yavuz Kol'un golleriyle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı. Milli takım oyuncuları, karşılaşmada gol sevinci sırasında asker selamı verdi.

Karadağ'ın tek golünü ise 6. dakikada penaltıdan Luka Todorovic kaydetti.

Karşılaşmanın 78. dakikasında milli oyuncu Erdoğan Kaya ile 90+1 dakikada Karadağ'dan Mirko Milikic kırmızı kart gördü.

Gruptaki diğer maçta ise Bulgaristan, Ermenistan'ı 3-0 mağlup etti.


İlk maçında Ermenistan'ı 4-1 mağlup eden milli takım, 19 Kasım Salı günü Bulgaristan'la karşılaşacak.

Karadağ, Futbol, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:08 Kaynak: AA
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