Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu
16 dakika önce
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Portekiz'in ev sahipliği yaptığı 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu'ndaki ilk maçında İskoçya'ya 3-1 yenildi.
19 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı, Portekiz
'in ev sahipliği yaptığı 19 Yaş Altı Avrupa
Şampiyonası Elit Turu'ndaki ilk maçında İskoçya'ya 3-1 yenildi. Türkiye
Futbol Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, karşılaşmadaki tek golünü Houston'un 45+2'de kendi kalesine yaptığı vuruşla bulurken, İskoçya'nın gollerini 7.dakikada Rudden, 52.dakikada Deas, 79.dakikada Burroughs attı.
Ay-yıldızlılar, Elit Tur'daki ikinci maçında 23 Mart
Cumartesi günü ev sahibi ekip Portekiz ile karşılaşacak.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:19 Kaynak: AA
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