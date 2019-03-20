Son Dakika Haberleri: Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu

Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu

16 dakika önce

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Portekiz'in ev sahipliği yaptığı 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu'ndaki ilk maçında İskoçya'ya 3-1 yenildi.

Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu, System.String[]
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Portekiz'in ev sahipliği yaptığı 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu'ndaki ilk maçında İskoçya'ya 3-1 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye, karşılaşmadaki tek golünü Houston'un 45+2'de kendi kalesine yaptığı vuruşla bulurken, İskoçya'nın gollerini 7.dakikada Rudden, 52.dakikada Deas, 79.dakikada Burroughs attı.

Ay-yıldızlılar, Elit Tur'daki ikinci maçında 23 Mart Cumartesi günü ev sahibi ekip Portekiz ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:19 Kaynak: AA

Portekiz, Avrupa, Futbol, Spor
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