Son Dakika Haberleri: Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu

Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu

1 saat önce

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Turu'ndaki üçüncü maçında Kıbrıs Rum Kesimi ile 2-2 berabere kaldı.

Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Turu, System.String[]
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elit Turu'ndaki üçüncü maçında Kıbrıs Rum Kesimi ile 2-2 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada Türkiye'nin gollerini 31. dakikada Onur Taha Takır ve 90+6. dakikada Emre Sabri Aydınel atarken, Kıbrıs Rum Kesimi'nin gollerini 14. dakikada Nikolas Panayiotou ve 62. dakikada Andreas Katsantonis kaydetti.

Milli takım, Elit Tur'daki ilk maçında İskoçya'ya 3-1, ikinci maçında da Portekiz'e 3-0 mağlup olmuştu.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Portekiz, İskoçya'yı 4-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Portekiz, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkını elde ederken, Türkiye grubunu 3. sırada tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Kıbrıs Rum Kesimi, Avrupa, Futbol, Spor
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