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Futbol: 19 Yaş Altı Federasyon Kupası

1 saat önce

Futbolda Letonya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Federasyon Kupası'nda Türkiye, ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ne 1-0 mağlup oldu.

Futbol: 19 Yaş Altı Federasyon Kupası, System.String[]

Futbolda Letonya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Federasyon Kupası'nda Türkiye, ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ne 1-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, turnuvada milli takımın ilk maçında Kıbrıs Rum Kesimi'ne 54. dakikada Andronikos Kakoulli'nin golüyle 1-0 kaybettiği ifade edildi.

Genç Milli Takımlar Sorumlusu ve Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas'ın da maçı Türk taraftarlarla izlediği kaydedildi.

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci maçında 8 Eylül Pazar günü ev sahibi Letonya'yla karşılaşacak.

Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Türkiye, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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