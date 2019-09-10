Futbol: 19 Yaş Altı Federasyon Kupası
52 dakika önce
Futbolda Letonya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Federasyon Kupası'nda Türkiye, son maçında Avusturya'yı 2-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:46 Kaynak: AA
Futbolda Letonya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Federasyon Kupası'nda Türkiye, son maçında Avusturya'yı 2-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmada milli takımın gollerini Muhammet Arslantaş ve Oğuzhan Akgün kaydetti.
Ay-yıldızlı takım, organizasyonu ikinci tamamladı.
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