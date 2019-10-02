Son Dakika Haberleri: Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
Son Dakika Spor Haber

Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

1 saat önce

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 12. Grup'taki ilk maçında Macaristan'a 2-0 yenildi.

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri 12. Grup'taki ilk maçında Macaristan'a 2-0 yenildi.

Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde yapılan mücadelede milli takım, gruptaki ilk maçında Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Ukrayna Futbol Federasyonundan Anastasiya Romanyuk'un yönettiği karşılaşmada Macaristan, 26 ve 44. dakikalarda Sara Pusztai'nin attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta ise Danimarka, Kosova'yı 8-0 mağlup etti.

Ay-yıldızlı ekip, 5 Ekim'de Danimarka ve 8 Ekim'de Kosova ile karşılaşacak.

Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu

Macaristan, Avrupa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 08:51 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP Grup Sözcüsü Balyalı: THY'den sonra İBB'nin Hamidiye suyunu devlet kurumları da boykota başladı
LuaLua, Karabük Amatör Ligi takımlarından Karabük 1937'ye transfer oldu! Wolverhampton maçı öncesi konuşan Atiba, taraftardan destek istedi! Napoli, Genk ile 0-0 berabere kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 22:35:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]