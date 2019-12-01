Futbol. 2. Lig Beyaz Grup

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor, sahasında Sarıyer'i 3-0 mağlup etti.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmada Karadeniz ekibi, ilk yarıyı 45. dakikada Atabey Çiçek'in ayağından bulduğu golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da atak bir oyun sergileyen kırmızı-beyazlılar, 57. dakikada Bahattin Köse ve 90. dakikada Ahmethan Köse'nin attığı gollerle Sarıyer'i 3-0 mağlup etti.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam Yılport Samsunspor'un başında çıktığı ikinci maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Sağlam, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, göze hoş gelen bir futbol oynayacaklarını söyledi.

Amaçlarının iyi futbol oynamak olduğunu vurgulayan Sağlam, Yılport Samsunspor'un maçlarını izlemeye gelen taraftarların, keyif veren bir futbol izleyeceğini dile getirdi.