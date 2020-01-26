Futbol: 2. Lig Kırmızı Grup - Son Dakika
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Futbol: 2. Lig Kırmızı Grup

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor ile 0-0 berabere kaldı.

Futbol: 2. Lig Kırmızı Grup, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor, konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor ile 0-0 berabere kaldı.

Ahi Stadyumundaki karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, maçın 36. dakikasında Bayburt Özel İdarespor'dan Doğan Seçkin Şavkın kırmızı kart gördü.

Çekişmeli devam eden maçta, her iki takım da ikinci yarıda ataklarını sürdürdü.

Kalan dakikalarda gol olmayınca karşılaşma golsüz sona erdi.

Bu sonuçla Kırşehir Belediyespor puanı 34'e çıkarmış oldu.


Maçı soğuk havaya rağmen çok sayıda taraftar izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Doğan Seçkin, Kırşehir, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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