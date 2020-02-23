Futbol: 2. Lig Kırmızı Grup - Son Dakika
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Futbol: 2. Lig Kırmızı Grup

6 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kırşehir Belediyespor ile Niğde Belediyespor 1-1 berabere kaldı.

Futbol: 2. Lig Kırmızı Grup, System.String[]

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Kırşehir Belediyespor ile Niğde Belediyespor 1-1 berabere kaldı.

Ahi Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 5. dakikasında Emir Can Sayar'ın attığı golle Niğde Belediyespor 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Çekişmeli devam eden maçın ikinci yarısında Kırşehir Belediyespor 59. dakikada Yaşar Çetin'in attığı golle beraberliği yakaladı. Maçın 71. dakikasında ise Niğde Belediyespor'dan Bayram Büstaş kırmızı kart gördü.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçı soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen çok sayıda taraftar izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Niğde Belediyespor, Kırşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:42 Kaynak: AA
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