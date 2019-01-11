Futbol: 20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı Ege Kupası
43 dakika önce
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından İzmir'de 14-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı Ege Kupası'nda, Türkiye iki takımla mücadele verecek.
Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) tarafından İzmir
'de 14-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 20. Mercedes-Benz
16 Yaş Altı Ege
Kupası'nda, Türkiye iki takımla mücadele verecek.
TFF'den yapılan açıklamaya göre gelişim çağındaki oyuncuların sportif ve kültürel açıdan uluslararası tecrübelerinin artmasını sağlayan turnuva, 14 Ocak Pazartesi günü başlayacak.
Turnuvada 16 Yaş Altı Milli Takımı, A ve B olarak iki ekiple mücadele edecek. Türkiye A Takımı, A Grubu'nda İngiltere
, Moldova
ve Arnavutluk
, B Takımı ise B Grubu'nda İspanya
, Rusya
ve Makedonya
ile karşılaşacak.
Gruplarında lider olanlar finale çıkacak, ikinciler arasında üçüncülük maçı oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:12 Kaynak: AA
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