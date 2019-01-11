Son Dakika Haberleri: Futbol: 20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı Ege Kupası

Futbol: 20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı Ege Kupası

43 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından İzmir'de 14-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı Ege Kupası'nda, Türkiye iki takımla mücadele verecek.

Futbol: 20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı Ege Kupası, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından İzmir'de 14-19 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı Ege Kupası'nda, Türkiye iki takımla mücadele verecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre gelişim çağındaki oyuncuların sportif ve kültürel açıdan uluslararası tecrübelerinin artmasını sağlayan turnuva, 14 Ocak Pazartesi günü başlayacak.

Turnuvada 16 Yaş Altı Milli Takımı, A ve B olarak iki ekiple mücadele edecek. Türkiye A Takımı, A Grubu'nda İngiltere, Moldova ve Arnavutluk, B Takımı ise B Grubu'nda İspanya, Rusya ve Makedonya ile karşılaşacak.

Gruplarında lider olanlar finale çıkacak, ikinciler arasında üçüncülük maçı oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:12 Kaynak: AA

Türkiye, Türkiye Futbol Federasyonu, Ege, Mercedes Benz, Spor
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