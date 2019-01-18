Futbol: 20. Mercedes-Benz Ege Kupası

Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen 20. Mercedes-Benz Ege
Kupası yarınki final karşılaşmasıyla tamamlanacak.
Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın A ve B olarak iki ekiple mücadele ettiği turnuvada grup maçlarını namağlup lider tamamlayan Türkiye A ile İspanya
yarın saat 15.00'te Altınordu Metin Oktay
Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda final maçına çıkacak.
Türkiye ile İspanya'nın 2007'de karşılaştığı final mücadelesini ay-yıldızlılar 1-0 kazanarak birinciliğe ulaşmıştı.
Bu müsabakadan önce saat 12.00'de Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Şenes Erzik
Sahası'nda İngiltere
ile Rusya
üçüncülük için karşılaşacak. Türkiye B, B Grubu'nu ikinci sırada tamamlamasına rağmen statü gereği üçüncülük maçında mücadele edemeyecek.
1999'da Bora Öztürk
Turnuvası ismiyle oynanan, 2002'den itibaren Ege Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonda Türkiye'nin 8 şampiyonluğu bulunuyor Fransa
5'i üst üste olmak üzere 6, Yunanistan
2, Rusya, ABD
ve Ukrayna
da 1'er kez şampiyon oldu.