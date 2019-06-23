Son Dakika Haberleri: Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

1 saat önce

2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Senegal, Tanzanya'yı 2-0 mağlup etti.

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası, System.String[]
2019 Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda Senegal, Tanzanya'yı 2-0 mağlup etti.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki C Grubu ilk maçında Senegal ile Tanzanya, başkent Kahire'deki 30 Haziran Stadı'nda karşılaştı.
Senegal, Balde'nin 28 ve Diatta'nın 64. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 10:11 Kaynak: AA
Kahire, Tanzanya, Senegal, Afrika, Spor
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