Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
51 dakika önce
2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Fildişi Sahili, Güney Afrika'yı 1-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:04 Kaynak: AA
2019 Afrika
Uluslar Kupası D Grubu'nda Fildişi Sahili
, Güney Afrika
'yı 1-0 yendi. Mısır
'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki D Grubu ilk maçında Fildişi Sahili ile Güney Afrika, başkent Kahire
'deki El-Selam Stadı'nda karşılaştı.
Fildişi Sahilli Kodjia, 64. dakikada attığı golle takımının sahadan 1-0 galip ayrılmasını sağladı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Gervinho'yu istiyor
Gençlerbirliği, Sadio Diallo'yu renklerine bağladı
Ozan Kabak'ın menajeri, İtalyan devinin tesislerinde görüntülendi
Hakan Balta'nın çocukları Kuran-ı Kerim öğreniyor!