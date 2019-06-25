Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
54 dakika önce
2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Kamerun, Gine Bissau'yu 2-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:57 Kaynak: AA
2019 Afrika
Uluslar Kupası F Grubu'nda Kamerun
, Gine
Bissau'yu 2-0 yendi. Mısır
'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki F Grubu ilk maçında Kamerun ile Gine Bissau, İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda karşılaştı.
Kamerun, 66. dakikada Yaya Banana ve 69. dakikada Stephane Bahoken'in attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
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