Son Dakika Haberleri: Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

54 dakika önce

2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Kamerun, Gine Bissau'yu 2-0 yendi.

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası, System.String[]
2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Kamerun, Gine Bissau'yu 2-0 yendi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki F Grubu ilk maçında Kamerun ile Gine Bissau, İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda karşılaştı.
Kamerun, 66. dakikada Yaya Banana ve 69. dakikada Stephane Bahoken'in attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 09:57 Kaynak: AA
Mısır, Gine, Kamerun, Afrika, Spor
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