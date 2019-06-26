Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
55 dakika önce
2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gana, Benin ile 2-2 berabere kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:57 Kaynak: AA
2019 Afrika
Uluslar Kupası F Grubu'nda Gana
, Benin
ile 2-2 berabere kaldı. Mısır
'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvada F Grubu'nda Gana ile Benin, İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda karşılaştı.
Maça hızlı başlayan Benin 2. dakikada Adana Demirspor
forması giyen Mickael Pote'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Pote'nin golüne 9. dakikada geçen sezonu kiralık olarak Fenerbahçe
'de geçiren Andre Ayew cevap verdi. 42. dakikada Jordan Ayew
ilk yarının skorunu belirleyen golü attı ve Gana'yı 2-1 öne geçirdi.
Geçen sezonu Sivasspor
'da geçiren John Boye
'un 54. dakikada kırmızı kart görerek Gana'yı 10 kişi bıraktığı maçta, Pote 63. dakikada tekrar sahneye çıktı ve maç 2-2 sona erdi.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
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