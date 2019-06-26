Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
1 saat önce
2019 Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Uganda, Zimbabve ile 1-1 berabere kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:57 Kaynak: AA
2019 Afrika
Uluslar Kupası A Grubu'nda Uganda, Zimbabve ile 1-1 berabere kaldı.
Afrika Futbol
Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır
'da gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu'nda Uganda ile Zimbabve karşı karşıya geldi.
Başkentte Kahire
Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelede Uganda, Emmanuel Okwi'nin 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Zimbabve 40. dakikada Khama Billiat'ın attığı golle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
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