Son Dakika Haberleri: Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

1 saat önce

2019 Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Uganda, Zimbabve ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası, System.String[]
2019 Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Uganda, Zimbabve ile 1-1 berabere kaldı.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu'nda Uganda ile Zimbabve karşı karşıya geldi.
Başkentte Kahire Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelede Uganda, Emmanuel Okwi'nin 12. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Zimbabve 40. dakikada Khama Billiat'ın attığı golle eşitliği yakaladı ve maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:57 Kaynak: AA
Futbol, Afrika, Spor
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