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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

1 saat önce

2019 Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda ev sahibi Mısır, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası, System.String[]
2019 Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda ev sahibi Mısır, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu'nda Mısır ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.
Başkentte Kahire Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelede Mısır, 25. dakikada Ahmed Elmohamady ve 43. dakikada Liverpool forması giyen yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.
Mısır bu skorla A Grubu'nda puanını 6'ya çıkardı ve son 16'ya kalmayı garantiledi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama ve geçen sezon MKE Ankaragücü'nde forma giyen Wilfred Moke oynarken, Mısır'da Kasımpaşalı Trezeguet forma giydi.
Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:58 Kaynak: AA
Futbol, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Afrika, Spor
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