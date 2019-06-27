Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
51 dakika önce
2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçında Madagaskar, Burundi'yi 1-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:36 Kaynak: AA
2019 Afrika
Uluslar Kupası B Grubu maçında Madagaskar
, Burundi
'yi 1-0 mağlup etti.
Afrika Futbol
Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır
'da gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nda Madagaskar ile Burundi karşı karşıya geldi.
İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanan mücadelede Madagaskar, 76. dakikada Marco Ilaimaharitra'nın attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
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