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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

51 dakika önce

2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçında Madagaskar, Burundi'yi 1-0 mağlup etti.

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası, System.String[]
2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçında Madagaskar, Burundi'yi 1-0 mağlup etti.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nda Madagaskar ile Burundi karşı karşıya geldi.
İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanan mücadelede Madagaskar, 76. dakikada Marco Ilaimaharitra'nın attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:36 Kaynak: AA
Burundi, Futbol, Madagaskar, Afrika, Spor
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