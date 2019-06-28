Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
1 saat önce
2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Tunus ile Mali 1-1 berabere kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 07:28 Kaynak: AA
2019 Afrika
Uluslar Kupası E Grubu'nda Tunus
ile Mali 1-1 berabere kaldı. Mısır
'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki E Grubu mücadelesinde Tunus ile Mali, Süveyş kentindeki Ordu Stadı
'nda karşılaştı.
İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 60. dakikasında Mali, Mouez Hassen'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 10 dakika sonra Wahbi Khazri'nin golüyle Tunus'un eşitliği sağladığı maçta başka gol olmadı ve takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Kasımpaşa'ya piyango vurdu! Real Madrid, Mahmoud Trezeguet'i izliyor
Galatasaray, Valentine Ozornwafor ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
Adem Büyük Galatasaray'da
Fenerbahçe, Max Kruse'yi transfer etti!