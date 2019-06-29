Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
1 saat önce
2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Moritanya ile Angola, 0-0 berabere kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:54 Kaynak: AA
2019 Afrika
Uluslar Kupası E Grubu'nda Moritanya
ile Angola
, 0-0 berabere kaldı. Mısır
'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki E Grubu maçında Moritanya ile Angola, Süveyş kentindeki Ordu Stadı
'nda karşılaştı.
Grupta galibiyeti bulunmayan iki takımın da gol üretemediği mücadele, 0-0 sona erdi.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Fas, Fildişi Sahili'ni 1-0 mağlup etti
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Guiliano, Galatasaray'a önerildi
Fatih Terim'in gözdesi Jimmy Durmaz'dan transfer cevabı: Tatilden sonra
Galatasaray'a imza atan Ryan Babel'den Beşiktaş sözleri