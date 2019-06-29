Son Dakika Haberleri: Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

1 saat önce

2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Moritanya ile Angola, 0-0 berabere kaldı.

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası, System.String[]
2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Moritanya ile Angola, 0-0 berabere kaldı.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki E Grubu maçında Moritanya ile Angola, Süveyş kentindeki Ordu Stadı'nda karşılaştı.
Grupta galibiyeti bulunmayan iki takımın da gol üretemediği mücadele, 0-0 sona erdi.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:54 Kaynak: AA
ordu stadı, angola, moritanya, afrika, Spor
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