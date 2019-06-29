Son Dakika Haberleri: Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

11 dakika önce

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan maçta Kamerun ile Gana, 0-0 berabere kaldı.

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası, System.String[]
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan maçta Kamerun ile Gana, 0-0 berabere kaldı.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki F Grubu maçında Kamerun ile Gana karşı karşıya geldi.
İki takımın da gol fırsatlarından yararlanamadığı mücadele 0-0 sona erdi. Bu beraberliğin ardından Kamerun 4 puanla liderliğini sürdürürken, Gana ise puanını ikiye çıkardı.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 10:13 Kaynak: AA
Mısır, Gana, Kamerun, Afrika, Spor
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