Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
17 dakika önce
2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Benin ile Gine Bissau golsüz berabere kaldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:08 Kaynak: AA
2019 Afrika
Uluslar Kupası'nda Benin
ile Gine
Bissau golsüz berabere kaldı. Mısır
'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvadaki F Grubu maçında Benin ile Gine Bissau karşı karşıya geldi.
İki takımın da skoru lehine çeviremediği mücadele 0-0 sona erdi.
Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
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