Son Dakika Haberleri: Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
Son Dakika Spor Haber

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

13 dakika önce

2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Fas ve Fildişi Sahili, son 16 turuna yükseldi.

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası, System.String[]
2019 Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nda Fas ve Fildişi Sahili, son 16 turuna yükseldi.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın D Grubu'nda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı.
Fas, Boussoufa'nın son dakikada attığı golle Güney Afrika'yı 1-0 mağlup etti.
Fildişi Sahili de Namibya'yı Gradel'in 39, Die'nin 58, Zaha'nın 84 ve Cornet'nin 89. dakikadaki golleriyle 4-1 yendi.
Grubundaki 3 maçını da kazanan Fas, lider, 6 puan toplayan Fildişi Sahili ise ikinci olarak son 16 takım arasına girdi.
B Grubu'nu 4 puanla tamamlayan Gine de bu sonuçlar sonrası en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından tur atlamayı garantiledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:20 Kaynak: AA
Fildişi Sahili, Güney Afrika, Afrika, Fas, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Inter, Lazaro'yu 22 milyon euroya transfer etti! Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, Azubuike için yarışıyor! Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına başladı Gençlerbirliği, Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 21:33:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]