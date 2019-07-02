Son Dakika Haberleri: Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

32 dakika önce

2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gana ve Kamerun, son 16 turuna çıktı.

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası, System.String[]
2019 Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda Gana ve Kamerun, son 16 turuna çıktı.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın F Grubu'nda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı.
Gana, 46. dakikada Jordan Ayew ve 72. dakikada Thomas'ın golleriyle Gine Bissau'yu 2-0 mağlup etti. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Benin ile Kamerun, 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından 5'er puanla ilk iki sırayı paylaşan Gana ile Kamerun, adlarını son 16 turuna yazdırdı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:27 Kaynak: AA
Kamerun, Afrika, Mısır, Gana, Spor
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