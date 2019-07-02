Son Dakika Haberleri: Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
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Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası

1 saat önce

2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Mali ve Tunus, son 16 turuna çıktı.

Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası, System.String[]
2019 Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda Mali ve Tunus, son 16 turuna çıktı.
Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın E Grubu'nda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı.
Mali, 37. dakikada Amadou Haidara'nın golüyle Angola'yı 1-0 mağlup ederken, gruptaki diğer mücadelede Moritanya ile Tunus 0-0 berabere kaldı.
Bu sonuçların ardından 7 puanlı lider Mali ile 3 puanla ikinci sırada yer alan Tunus, son 16 turuna yükseldi. F Grubu'nda yer alan Benin de bugün oynanan maçlar sonrasında en iyi 4 grup üçüncüsü kontenjanından tur atlamayı başardı.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:56 Kaynak: AA
Angola, Afrika, Mısır, Tunus, Spor
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