Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası
35 dakika önce
2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Uganda'yı 1-0 yenen Senegal, çeyrek finale çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:59 Kaynak: AA
2019 Afrika
Uluslar Kupası son 16 turunda Uganda'yı 1-0 yenen Senegal
, çeyrek finale çıktı. Mısır
'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Uganda ile Senegal karşı karşıya geldi.
Senegal, 15. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı ve son 8 takım arasına kaldı. Sadio Mane, 61. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Senegal'in çeyrek finaldeki rakibi Benin
oldu.
Senegal Milli Takımı'nda forma giyen Galatasaraylı Mbaye Diagne
, 85. dakikada M'Baye Niang'ın yerine oyuna girdi.
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